Piano pandemico, la versione dell’Oms: «Il governo italiano non ci ha mai chiesto di rimuovere il report»

Il governo non ha mai chiesto di rimuovere il documento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che criticava la risposta italiana alla pandemia di Coronavirus. A sostenerlo, in una nota pubblicata oggi 14 dicembre, è la stessa Oms Europa, che spiega come il documento sia stato rimosso perché erano «state trovate delle inesattezze nel testo dopo la pubblicazione» e dice che l’obiettivo era «correggerlo e poi ripubblicarlo». Il documento in questione – intitolato An unprecedented challenge: Italy’s first response to COVID-19, pubblicato lo scorso 13 maggio e poi tolto dal sito – conteneva dure critiche alla gestione della pandemia in Italia, definita «improvvisata, caotica e creativa».

Guerra: «Mai fatto pressioni»

La precisazione dell’Oms arriva dopo che hanno iniziato a circolare indiscrezioni secondo cui la stessa Organizzazione sarebbe pronta a revocare le deleghe all’attuale vicepresidente della sezione europea, Ranieri Guerra, membro del Comitato tecnico scientifico italiano ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Guerra finora ha sempre negato di avere fatto pressioni affinché il documento, realizzato da un team di ricercatori dell’Oms con a capo il dottor Francesco Zambon, venisse rimosso. Zambon ha raccontato al Guardian di essere stato minacciato di licenziamento da Guerra.

Le indagini della Procura di Bergamo

La Procura di Bergamo, che indaga sulla carente risposta sanitaria alla pandemia, ha acquisito il documento. Non solo. Dopo Guerra, che ha parlato con i pm «per iniziativa personale», vorrebbe convocare i ricercatori che hanno redatto quel report, a cominciare da Zambon. L’Oms, però, ha imposto ai diretti interessati di non presentarsi perché protetti da immunità diplomatica. Sulla questione è intervenuto nelle ultime ore il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, che ha chiesto all’Oms che permetta a Zambon e agli altri 10 ricercatori di parlare con i pm.

