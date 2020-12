Sarà un Natale con pochi, ipotesi due parenti o amici in più a tavola. Oggi la decisione: come funzionerà la zona rossa

Chiudere tutto dal 24 dicembre al 6 gennaio o garantire agli italiani almeno tre giorni di “aria” tra Natale e Capodanno? Oggi il governo, dopo l’incontro con le regioni, dovrebbe decidere una volta per tutte. In realtà è ancora caos

Sarà un Natale blindatissimo. L’Italia si colorerà di rosso per evitare una terza ondata violenta di Coronavirus. Non ci si potrà muovere, nei giorni di festa, se non per salute, lavoro, necessità o – ed è questa la novità più importante – per andare a trovare i congiunti. La decisione dovrebbe arrivare entro oggi, verosimilmente stasera dopo il Consiglio dei ministri, che arriverà dopo la riunione con i capidelegazione questa mattina alle 9.30 e dopo il vertice con i presidenti di Regione. Lo spostamento verso le abitazioni private, dunque, sarà consentito «nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle già conviventi». Dunque solo parenti o anche amici?

Una situazione che, come evidenza il ministro Francesco Boccia, renderebbe «molto difficili i controlli» da parte delle forze dell’ordine. Ad esempio, una coppia di anziani genitori potrà ospitare nella propria casa il proprio figlio con il partner. Al momento si parla solo di due posti a tavola in più ma il premier Conte vorrebbe chiedere di non contare i minori di 14 anni. Non ci saranno, invece, nuove limitazioni per questo fine settimana; confermato il coprifuoco (anche se i rigoristi lo vorrebbero anticipare alle 20).

Le due ipotesi

Due le ipotesi sul tavolo. La prima, interrompere il lockdown (fatto di divieto di circolazione anche nel proprio comune, chiusura di bar, ristoranti e negozi dal 24 dicembre al 3 gennaio) con tre giorni di libertà. Dunque, calendario alla mano: tutti a casa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio. Il 28, 29 e 30 dicembre, invece, bar e ristoranti resterebbero aperti fino alle 18 e i negozi fino alle 21. All’interno della regione, solo in questi tre giorni, saranno consentiti gli spostamenti: in auto, al massimo in due, esclusi i minori di 14 anni. Terreno di scontro è anche l’Epifania: Conte la vorrebbe fuori dalle restrizioni, Pd e Leu no. Dunque restrizioni fino al 3 gennaio o fino al 6 gennaio incluso?

La seconda ipotesi, invece, è senza dubbio quella più drastica. Quella voluta dall’ala rigorista del governo, innanzitutto dai ministri Roberto Speranza, Francesco Boccia e Dario Franceschini. Per loro non dovrebbe esserci alcuna deroga: lockdown e basta con stop ai movimenti extra-comunali dal 21 dicembre. Senza giorni di “aria”. Dal 24 dicembre al 6 gennaio tutti a casa senza alcuna interruzione. Il rientro presso la propria residenza, abitazione o o domicilio, invece, sarà sempre consentito. L’obiettivo è tutelare gli anziani, evitare i cenoni e gli assembramenti.

Quando parlerà Conte

La bozza del decreto sul Natale prima verrà discussa in un vertice, in mattinata, con i capi delegazione della maggioranza, poi nell’incontro con i governatori. Infine il passaggio al consiglio dei ministri previsto per le 18, a seguire conferenza stampa del premier. Intanto è sotto gli occhi di tutti l’irritazione per il ritardo dei provvedimenti: ancora oggi, 18 dicembre, gli italiani non sanno come potranno festeggiare il Natale. I dati drammatici che ogni giorno arrivano dal ministero della Salute (ieri 683 morti e 18.236 contagiati con una percentuale dei positivi che è tornata a salire al 9,8%) fotografano una realtà ancora difficile. «Molto nervoso», così come tutti i rigoristi, è il capo delegazione del Pd, Franceschini, che non è più disposto a tollerare ritardi. Si decida in fretta.

I congiunti

Ma la grande novità, come dicevamo, è l’apertura del governo a due congiunti per casa. Come farà il Viminale a controllare che le eventuali certificazioni siano veritiere? Per questo motivo c’è chi spinge a indicare sul decreto anche la limitazione del grado di parentela (primo e secondo grado, sì dunque a nonni, nipoti e fratelli, no a zii, cugini e amici), per evitare il liberi tutti. Diversamente, il termine “congiunti” si presterebbe a una lettura molto ampia, comprendendo di fatti anche fidanzati/e e, dunque, gli amici. In altre parole, via libera a tutti ma in numero limitato.

Foto in copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

Da sapere:

Leggi anche: