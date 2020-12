Covid-19, ecco come la variante britannica può avere conseguenze sull’efficacia del vaccino

Una delle tre mutazioni osservate riguarda la proteina spike. La stessa su cui agiscono alcune delle formule in produzione. Il professore Cossarizza: «Occorre fare intervenire più tipi di risposta immunitaria»

Il Sars-CoV-2 sta cambiando. Nulla di nuovo, è una caratteristica che riguarda, con diversi gradi di mutazione, tutti i virus. Già la variante D614G, diffusasi dapprima nell’Europa del Sud e oggi dominante nel mondo, ha dimostrato di essere otto volte più rapida nella replicazione rispetto al virus originale osservato a Wuhan. Poi c’è stato l’allarme sui visoni, quando è stato rilevato un virus leggermente mutato, infine l’annuncio secondo cui il Sudafrica ha osservato un ceppo molto contagioso. Adesso c’è un’altra variante che sta allarmando gli scienziati, individuata nel Sud-Est inglese.

La fonte principale di preoccupazione è il rischio che il nuovo ceppo sia resistente ai vaccini fin qui sviluppati. Nella variante britannica, al momento, sono state osservate tre mutazioni. Una rischia di facilitare l’ingresso del virus nelle nostre cellule. Un’altra di ostacolare il lavoro delle nostre difese. Un’altra ancora di avere effetti biologici che però non sono ancora precisati. Delle tre mutazioni, ce n’è una che preoccupa in particolar modo, perché riguarda la proteina spike, ovvero la punta della corona che appare al microscopio nel Sars-CoV-2. Il motivo di tanta preoccupazione è che sulla proteina spike agiscono proprio alcuni vaccini in produzione.

«Tenere alta l’attenzione anche dopo la vaccinazione»

«È normale che un virus muti – spiega a Repubblica Andrea Cossarizza, immunologo dell’Università di Modena e Reggio Emilia -, l’importante è che non lo faccia troppo spesso come l’Hiv e che, a variare, non siano le parti contro cui i vaccini inducono anticorpi». Ogni volta che il virus si trasmette da una persona a un’altra, si generano delle copie. Più infezioni ci sono, più aumenta il rischio che, durante la replicazione, qualcosa nel virus cambi. «Per quanto le mutazioni di questo Coronavirus sono relativamente rare, sono anche inevitabili».

Secondo Cossarizza, non si sa ancora se la variante britannica sarà resistente ad alcuni dei vaccini fin qui prodotti, ma «il rischio c’è, per quanto minimo, e bisogna tenere alta l’attenzione anche dopo la vaccinazione». Lo spettro di farmaci biologici in produzione per contrastare la pandemia, però, potrebbe garantire una copertura anche verso queste mutazioni: «Ci sono vari vaccini allo studio. Molti faranno produrre anticorpi verso diverse parti del virus».

L’importanza di un vaccino ad ampio spettro

Per Cossarizza «è improbabile che una sola mutazione impedisca a tutti gli anticorpi indotti da un vaccino di funzionare». «I virus vogliono sopravvivere e cercano di evadere dal sistema immunitario favorendo la replicazione delle varianti che sfuggono al riconoscimento da parte degli anticorpi», conclude Cossarizza. «Credo che il problema possa essere risolto con vaccini che abbiano un ampio spettro d’azione, eventualmente non solo diretti contro la spike e che facciano intervenire più tipi di risposta immunitaria, non solo anticorpi, ma anche cellule T».

