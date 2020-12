Coronavirus. La burla del bonus «Io resto a casa» da 120, 150 o 250 euro al giorno per Natale e Capodanno

Non esiste alcun «Bonus Io resto a casa», il modulo da scaricare è uno sfottò

Siamo abituati ormai a parlare di «Bonus» da parte delle istituzioni per far fronte a livello economico l’emergenza Covid19. Non sono mancate le burle da parte dei cittadini che attribuiscono un fantomatico «Bonus Io resto a casa» destinato a coloro che rimarranno a casa a Natale e Capodanno. Le cifre variano da 120, 150 a 250 euro al giorno.

Troviamo come «protagonisti» della burla i Presidenti di Regione Luca Zaia e Michele Emiliano, i quali fornirebbero una somma di 120 euro. Poi c’è quella più natalizia di Giuseppe Conte, dove propone 250 euro.

I testi della burla sono più o meno gli stessi:

BONUS IO RESTO A CASA: La Regione **** versa ad ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 120€ nei giorni di Natale e Capodanno. Grande *****!! Il modulo per la richiesta lo trovate qui: https://external-preview.redd.it/vxPXEGgL4v8mCGw06IFGsmJN… Finalmente una cosa giusta.

Nel caso di Giuseppe Conte leggiamo la seguente leggera variante:

FINALMENTE UNA GIUSTA L’HA FATTA! BONUS IO RESTO A CASA: Lo stato verserà ad ogni cittadino che resterà responsabilmente a casa, 120€ nei giorni di Natale e 150€ a Capodanno. Il modulo per la richiesta lo trovate qui: https://external-preview.redd.it/vxPXEGgL4v8mCGw06IFGsmJN…

L’ultima versione alza la posta arrivando a 250 euro per i giorni di Natale e 200 per capodanno:

Tutti i post rimandano allo stesso link per scaricare il modulo, ma gli utenti troveranno sempre questa schermata:

Leggi anche: