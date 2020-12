«Quella è mia madre nel cortile di casa, non una clochard». La gaffe social di Salvini che voleva sfidare la zona rossa di Natale

Il 25 dicembre, dopo aver pranzato in compagnia degli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano, Matteo Salvini ha accompagnato i volontari di City Angels, una Onlus che assiste i cittadini in difficoltà, mentre consegnavano regali di Natale nel capoluogo lombardo. Ma una foto del senatore della Lega in compagnia di una donna anziana ha attratto le critiche del figlio della signora, Michele Tibello della Rete Italiana Antifascista, che si è lamentato dell’uso strumentale di sua madre. Nei giorni scorsi il leader della Lega aveva detto di voler sfidare la zona rossa imposta dal decreto Natale, trascorrendo i giorni di festa con i clochard: «Mi autodenuncio – aveva detto Salvini – Non potete chiudere in casa il cuore degli italiani».

«Quel genio di Morisi – scrive Tibello, facendo riferimento al capo della comunicazione di Salvini, Luca Morisi – ha fatto una foto del suo capitano con mia madre nel nostro cortile mentre gli donava un regalo offerto da altri. Vi ricordo che mia madre non è una clochard che vive in mezzo alla strada, ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista». Secondo il sito Giornalettismo alla donna sarebbe stato chiesto il permesso di condividere la foto e lei avrebbe acconsentito, ma soltanto perché ignara del fatto che si trattasse del leader della Lega.

Il fondatore dei City Angels prende le distanze

Nel frattempo Mario Furlan, fondatore dei City Angels ha preso le distanze da Daniela Javarone, la madrina dell’iniziativa: «Lei – dichiara Furlan in un video pubblicato su Facebook – il giorno di Natale distribuisce pacchi regalo e chiede l’aiuto di un nostro angelo per accompagnarla in auto. Siamo rimasti stupiti quando abbiamo visto le foto con Salvini, perché noi non eravamo assolutamente a conoscenza di questa sua intenzione di farsi accompagnare dal senatore».

Leggi anche: