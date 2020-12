La svolta verde del Giappone: entro la metà del 2030 stop ai veicoli a benzina

Niente più veicoli a benzina: è questo il progetto a lungo termine del Giappone che mira, di qui ai prossimi 15 anni, a eliminare questa tipologia di veicoli. Si tratta di un piano per raggiungere zero emissioni nette di carbonio e generare quasi 1.800 miliardi di dollari all’anno nel settore della green economy entro il 2050. La “strategia di crescita verde”, rivolta alle industrie dell’idrogeno e dell’auto, come riporta Reuters, «è intesa come un piano d’azione per realizzare l’impegno di ottobre del Primo Ministro Yoshihide Suga di eliminare le emissioni di carbonio su base netta entro la metà del secolo». Quelli di Suga sono investimenti per rilanciare l’economia messa in ginocchio dalla pandemia da Coronavirus. Ma anche per allinearsi alle politiche ambientali messe in piedi, ad esempio, dall’Unione Europea.

Una società a emissioni zero nel 2050?

«Il governo ha stabilito obiettivi ambiziosi per raggiungere una società a emissioni zero nel 2050», ha detto Yukari Takamura, professoressa all’Università di Tokyo. «Stabilire obiettivi e orientamenti politici chiari nella strategia di crescita verde incentiverà le aziende a investire nella tecnologia futura». Per le aziende che si allineeranno alla proposta del Giappone il governo offrirà incentivi fiscali. Per accelerare la conversione da veicoli a benzina a elettrici, il governo mira a ridurre il costo delle batterie . Il piano si pone come obiettivo l’aumento del consumo di idrogeno a 3 milioni di tonnellate entro il 2030 e a circa 20 milioni di tonnellate entro il 2050. E tutto questo in settori come la produzione di energia e il trasporto. Nel 2017 in Giappone le tonnellate di idrogeno consumate in questi ambiti sono state 200.

