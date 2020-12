Coronavirus, il messaggio di Bobo Vieri ai giovani: «A Capodanno siate negativi» – Il video

L’ex attaccante è stato arruolato come testimonial dalla Regione Lombardia: «Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo»

Dopo Zlatan Ibrahimovic, tocca a Bobo Vieri. La Regione Lombardia ha scelto l’ex attaccante della Nazionale come testimonial della campagna di comunicazione rivolta soprattutto ai giovani in vista della notte di Capodanno. L’invito è a rispettare le regole anti-Covid utilizzando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale, anche se questo dovesse significare rinunciare al divertimento. Il messaggio del bomber è chiaro: «Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. Siate negativi, il mio augurio per voi». Il video verrà diffuso su tutti i canali social del Pirellone.

Video: Regione Lombardia

