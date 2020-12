Coronavirus, in Lombardia forte aumento dei decessi: 80 in 24 ore (ieri 49). Crescono i nuovi contagi: +1.673

Il bollettino del 30 dicembre

Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia insieme al numero di tamponi effettuati. Sono 1.673 i contagi delle ultime 24 ore (ieri +843) a fronte di 23.787 nuovi test eseguiti (ieri 11.607). Un forte aumento viene registrato anche sul numero di decessi: +80 contro i +49 di ieri. Per un totale di vittime da inizio pandemia che ha raggiunto quota 25.038. Buone notizie sul fronte dei guariti e dimessi: 397.010 (ieri 393.995) con una pressione sulle strutture sanitarie ancora in calo. Per le terapie intensive si registrano – 17 unità e 21 ingressi giornalieri (ieri 45), con un numero complessivo di ricoverati in area critica pari a 481. Oggi, 30 dicembre, scende anche il numero di ospedalizzazioni in area medica: 3.617 (ieri 3.643).

Foto copertina: ANSA

