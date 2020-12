Vaccino anti-Covid, le ragioni del successo del «modello Israele»: il 5% della popolazione è già vaccinata

Da noi per i vaccini anti-Covid si discute ancora sull’eventualità di stabilire un obbligo, almeno per gli operatori sanitari. Intanto Israele – nazione particolarmente provata dalla pandemia – sembra essere già al passo. Questo è quanto suggerisce Eran Segal, professore di biologia computazionale presso il Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele. Chiaramente non possiamo paragonare un paese con otto milioni di abitanti e un territorio notevolmente più piccolo con l’Italia. Un parallelo tuttavia ci starebbe, almeno dal punto di vista del rigore con cui può essere attuato un piano vaccinale. Potremmo trarne spunti utili.

Il modello israeliano

Il Paese, che per primo ha dovuto istituire il lockdown per tre volte, è anche al secondo posto al mondo nella copertura vaccinale. Il 24 dicembre è stato coperto il 2,4% della popolazione. Lo scorso 29 dicembre sono state raggiunte le 500 mila vaccinazioni, corrispondente a oltre il 5% della popolazione. Si stima che con questo ritmo Israele potrebbe uscire dall’emergenza sanitaria entro marzo 2021. Se sembra poco, facciamo presente che circa il 25% degli over 60 rientra nella copertura. Questo significa, secondo altre stime, che già a metà gennaio si dovrebbe passare da un 70% di anziani con forme gravi di Covid-19 a circa il 20%. Attenzione: sono delle proiezioni, valgono finché i parametri monitorati restano costanti, ma è la cifra di quanto un piano di vaccinazione possa dare risultati notevoli, se seguito con rigore.

Israel vaccination update:



~500,000 vaccinated (>5% of pop)



~25% of all 60+ years old vaccinated



We estimate that in a week we will see a lower percent of 60+ years old out of the critically ill, going from ~70% now to ~20% by mid-January



Hope this forecast will come true pic.twitter.com/6lJKD1uEu5 — Eran Segal (@segal_eran) December 29, 2020

Perché l’obbligo non serve, malgrado le narrazioni No vax

Il punto non è solo quanti vaccini vengono fatti, bensì come vengono distribuiti, e quanto velocemente, tenuto conto del fatto che non potremo contare su una immunità di lunga durata. La campagna vaccinale israeliana, cominciata il 20 dicembre, si è focalizzata sulla somministrazione prioritaria anche per anziani, e altri soggetti a rischio. In questi giorni è già il primo paese al mondo per vaccinazioni pro capite. Il 29 dicembre si contavano 7,4 singole dosi ogni 100 abitanti, questo dato però non è sufficiente a stimare con esattezza la quota di popolazione vaccinata.

Quick update of our vaccination data: https://t.co/jeZaePmiJd



ADDED

🇦🇹 Austria: 6,000 doses administered



UPDATED

🇩🇪 Germany: 78,000

🇪🇪 Estonia: 804 pic.twitter.com/HvCIkqUYG5 — Edouard Mathieu (@redouad) December 30, 2020

Da notare che il governo israeliano starebbe valutando di dare la priorità anche agli insegnanti. Tra i problemi legati alla diffusione del nuovo Coronavirus quello delle riaperture scolastiche. Come farle e come evitare i rischi? Sappiamo che la scuola è un presidio importante, anche dal punto di vista della Sanità. E il problema più che dentro le aule sta fuori, per esempio nei trasporti.

La vaccinazione procede in maniera talmente spedita che il ministro della Sanità Yuli Edelstein ha dovuto smentire alcune «fake news» locali, riguardo un presunto esaurimento delle scorte di vaccino. Secondo gli accordi presi con Pfizer, Israele attende di raggiungere oltre tre milioni di dosi in settimana. Significa che presto dovrebbero essere vaccinate quasi due milioni di persone. Per il mese di febbraio si dovrebbe arrivare a quattro milioni di dosi, mentre per quel periodo saranno disponibili anche un milione di dosi del vaccino di Moderna.

Con buona pace di chi in questi giorni cruciali fa allarmismo su presunti eventi avversi, continuano a esserci abbastanza persone in grado di rimboccarsi le maniche, portando il proprio paese fuori dalla pandemia, rendendo superflue le narrazioni complottiste.

Foto di copertina: Kurious | L’emergenza Covid-19 in Israele.

Leggi anche: