Il film del 2020 in tre minuti

La pandemia di Coronavirus, ma non solo: una selezione dei momenti che hanno segnato questi dodici mesi

Un anno senza precedenti. Il 2020 si chiude all’insegna della speranza legata al vaccino contro il Coronavirus, dopo essere stato marchiato in maniera indelebile da una pandemia che ha cambiato il mondo come lo conoscevamo, ma anche da altri eventi. Dalla morte di Kobe Bryant fino all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, passando per le proteste di Black Lives Matter, ripercorriamo alcuni dei momenti che hanno segnato questi dodici mesi.

