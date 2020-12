La danza dei robot, coordinazione e agilità sulle note di “Do you love me” – Il video

La pandemia da Coronavirus tiene ancora chiuse discoteche e piste da ballo. Ma il divieto non vale per i robot, in particolare per quelli della Boston Dynamincs, che recentemente è stata acquistata dalla Hyundai Motor Company per la cifra di 1,1 miliardi di dollari. Il nuovo video diffuso dall’azienda, che in parte è uno spot pubblicitario, in parte un modo per celebrare i traguardi raggiunti dagli ingegneri, mostra quattro robot eseguire passi di danza con grande agilità sulle note di Do you love me, celebre brano inciso nel 1962 dai The Contours. La società, come ricordato dalla Cnn, non ha ancora raggiunto il successo commerciale sperato, ma a giugno ha iniziato a vendere il suo cane robotico Spot alle aziende statunitensi che lo utilizzano soprattutto per fare ispezioni nei cantieri, al “modico” prezzo di 74.500 dollari per ciascun esemplare.

Video: Twitter / @Reza_Zadeh

