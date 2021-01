La festa di Capodanno nel resort di lusso sul lago di Garda finisce sui social – Il video

Una festa di Capodanno in barba a tutte le normative anti-Coronavirus, senza mascherine ma con innumerevoli brindisi, magnum di champagne, musica ad alto volume, dj e vocalist è andata in scena il 31 dicembre in un resort di lusso sul lago di Garda, l’hotel Splendido Bay Luxury Resort. Gli stessi partecipanti, sebbene su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva di non divulgare foto e video sui social network, hanno postato tutto su Instagram. In particolare le stories degli influencer Davide Lacerenza, 55 anni, e della sua fidanzata ventenne Alessia, non nuovi a iniziative di questo tipo per accumulare follower, stanno provocando un’ondata di indignazione.

«Alla faccia delle piccole aziende, quelle familiari, che nel 2020 hanno visto bruciare sacrifici di anni e di generazioni! Nell’Hotel Splendido Bay Luxury resort di Padenghe sul Lago di Garda si è visto per l’ennesima volta quanto l’essere umano faccia schifo, ma soprattutto quanto lo stato italiano sia assente. Stories messe online da più di 18 ore, quindi facilmente rintracciabili. Non si poteva evitare questa nuova pagliacciata? Non si poteva fare un’irruzione e bloccare tutte queste persone?», scrivono gli utenti su Facebook. L’albergo, contattato dalle agenzie di stampa, ha fornito la seguente risposta ai cronisti che chiedevano come sia stato possibile consentire un evento del genere in piena pandemia: «Stiamo vedendo cosa sia accaduto».

Video: Facebook / Andrew Gallucci

