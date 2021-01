Il discorso di fine anno di Macron: «Il 2021 sarà il debutto di un Rinascimento europeo» – Il video

«Il 2021 sarà il debutto di un nuovo mattino per la Francia e di un Rinascimento europeo». Il presidente francese Emmanuel Macron lo ha detto nel suo discorso di fine anno, in cui ha promesso di evitare «ingiustificabili ritardi» nella vaccinazione di massa contro il Coronavirus appena partita nel Paese. Il capo dell’Eliseo ha quindi ringraziato coloro che hanno tenuto in piedi la Francia nella «storica prova» della pandemia, rivendicando le misure di sostegno decise dal suo governo: «Il nostro Paese è uno di quelli intervenuti di più, che ha più sostenuto i giovani, i lavoratori e gli imprenditori». Infine, Macron ha parlato anche dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea: «Rimane un nostro vicino, ma anche un nostro amico e alleato. La Brexit è stata figlia di tante bugie. Voglio dirlo questa sera molto chiaramente: il nostro destino è soprattutto in Europa».

Video: Twitter / @EmmanuelMacron

Leggi anche: