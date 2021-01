Coronavirus, in Lombardia si dimezzano i contagi (+863) ma con circa 5mila tamponi in meno. Le vittime sono 27

Il bollettino del 4 gennaio

I dati di lunedì 4 gennaio 2021

Oggi 4 gennaio sono +863, di cui 49 debolmente positivi, i casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri erano +1.709, il giorno prima 1.402. Il rapporto positivi-tamponi è del 10,5 per cento. Le vittime sono 27 per un totale di 25.344 decessi dall’inizio della pandemia. Ieri altri 36 morti, il giorno prima 78. In terapia intensiva si trovano ancora 484 persone (-5): 22 i nuovi ingressi nell’ultima giornata. Ieri erano, in tutto, 489. I ricoveri ordinari sono 3.227 (-40, ieri 3.267), i guariti 404.393, i dimessi 3.509 per un totale di 407.902 (+5.104). Il numero di tamponi effettuati in 24 ore ammonta a +8.161 contro i +13.209 di ieri. Il totale è di 4.918.162 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 52.687 (-4.268), i casi totali 485.933, in isolamento domiciliare 48.976 persone. A Milano si registrano +243 casi di cui +89 a Milano città contro i +361 e +140 di ieri. Si segnala anche Brescia con +302 contagi in 24 ore.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Brescia (+302)

(+302) Milano (+243) di cui +89 a Milano città

(+243) di cui +89 a Monza e Brianza (+73)

(+73) Mantova (+66)

(+66) Bergamo (+38)

(+38) Como (+37)

(+37) Pavia (+29)

(+29) Lecco (+21)

(+21) Cremona (+18)

(+18) Varese (+14)

(+14) Lodi (+9)

(+9) Sondrio (0)

