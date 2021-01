Coronavirus, l’idea del capo del piano di vaccinazioni Usa: metà dosi del vaccino Moderna per raddoppiare la copertura. Nel Regno Unito stop al ritorno a scuola a poche ore dalle riaperture

Usa

EPA/Chris Kleponis | Il capo del programma di vaccinazione americano Warp Speed Moncef Slaoui

Nel tentativo di accelerare la copertura vaccinale che anche negli Stati Uniti registra una partenza a rilento, il capo del programma federale Warp Speed, il dottor Moncef Slaoui, ha proposto di dimezzare le dosi somministrate del vaccino Moderna contro il Coronavirus per raddoppiare il numero di persone che potrebbero riceverlo. In un’intervista alla Cbs, Slaoui ha citato i dati degli studi clinici di Moderna, secondo cui le persone tra i 18 e i 55 anni che hanno ricevuto due dosi da 50 microgrammi hanno mostrato «una risposta immunitaria identica» a chi ne ha ricevute da 100 microgrammi, come prevede al momento lo standard approvato dalla Fda.

Un portavoce di Moderna, Ray Jordan, citato dal New York Times, non ha commentato l’idea di Slaoui, ma ha comunque chiarito che gli studi clinici in fase avanzata della casa farmaceutica si sono concentrati sul regime di due dosi da 100 microgrammi, somministrate a distanza di quattro settimane, grazie al quale l’azienda ha ottenuto il via libera dall’agenzia del farmaco americana. Diversi dubbi sono emersi nella comunità scientifica sulla proposta di Slaoui, vista più come una soluzione ai ritardi nelle somministrazioni dei vaccini, piuttosto che a una strada basata su basi scientifiche.

EPA/ANDREW PARSONS |Il premier britannico Boris Johnson mentre gioca con alcuni alunni in una scuola del Kent l’estate scorsa

Le incognite sulla riapertura delle scuole britanniche

A poche ore dal ritorno in classe per milioni di alunni nel Regno Unito, il governo guidato da Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive, compresa una nuova chiusura delle scuole, dopo aver ammesso che «il virus è fuori controllo». Come riporta il Guardian, diversi responsabili scolastici locali hanno già deciso di non riaprire le scuole da oggi lunedì 4 gennaio, soprattutto a Newcastle, Gateshead e Manchester dove i dati sui contagi sono tornati a preoccupare. Il ritorno a scuola era previsto in tutte le aree considerate in emergenza, escluse 60 zone, tra cui Londra, vaste aree dell’Essex e del Kent.

