«Amen and A-woman»: il pasticcio politicamente corretto del deputato pastore al Congresso americano – Il video

Ha scatenato polemiche la preghiera recitata dal pastore protestante Emanuel Cleaver, deputato dem eletto alla Camera degli Stati Uniti per lo Stato del Missouri. Cleaver ha infatti concluso la preghiera recitata al Congresso dicendo «amen and a-woman». Un gioco di parole che aveva come scopo quello di rispettare la neutralità di genere, ma che non ha tenuto conto dell’origine del termine amen. Si tratta infatti di una parola ebraica che non ha nulla a che fare con l’inglese «men», plurale di «man». Al contrario, è un avverbio che significa soprattutto «certamente» o «in verità». Nella religione cristiana la parola viene usata come risposta dei fedeli alla fine della liturgia, per esprimere approvazione per ciò che si è detto e per augurio che la preghiera venga esaudita.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

