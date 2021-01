Coronavirus, in Lombardia il numero delle vittime si ferma a 34 (ieri 92), scende il numero di ricoverati (-61). Stabili i numeri delle terapie intensive

Il bollettino del 7 gennaio

I dati di giovedì 7 gennaio 2021

Calano, seppur di poco, i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi sono +2.799, ieri +2.952, il giorno prima +1.338. Il rapporto positivi-tamponi è del 13,7 per cento. I ricoverati sono 3.363 (-61 rispetto a ieri quando erano 3.424), in terapia intensiva ci sono ancora 473 pazienti (+2, ieri 471). I nuovi ingressi sono 25, ieri 18, il giorno prima 37. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 34 contro i 92 di ieri. Il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 25.532. I guariti sono 409.685 e i dimessi 3.563 per un totale di 413.248 (+1.214); i casi totali 493.022, gli attualmente positivi 54.242 (+1.551) mentre in isolamento domiciliare ci sono 50.406 persone. I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono +20.331 contro i +28.462 di ieri. Il totale, dall’inizio del monitoraggio, è di 4.979.745 tamponi. A Milano si registrano +753 casi di cui +284 in città: ieri erano rispettivamente +727 e +310.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+753) di cui +284 a Milano città

(+753) di cui +284 a Varese (+566)

(+566) Brescia (+455)

(+455) Como (+288)

(+288) Monza e Brianza (+159)

(+159) Mantova (+125)

(+125) Bergamo (+121)

(+121) Pavia (+103)

(+103) Lecco (+78)

(+78) Cremona (+67)

(+67) Lodi (+19)

(+19) Sondrio (+17)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: