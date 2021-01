Oggi e domani in zona gialla ‘rafforzata’. Lunedì tornano le fasce: ecco le regioni che rischiano di chiudere

I valori dell’indice Rt diffusi nella giornata di domani dall’Istituto Superiore di Sanità saranno decisivi per la classificazione del rischio. In bilico tra rosso e arancione Veneto e Lombardia. Al limite Lazio ed Emilia-Romagna. Poco sotto l’1 Liguria e Puglia

Da oggi 7 gennaio il nuovo decreto del governo sulle restrizioni anti Covid entra ufficialmente in vigore fino al 15 del mese. La partenza per i primi due giorni post Epifania è quella di un Paese in zona gialla ‘rafforzata’, e cioè con la regola in più del divieto di spostamento tra Regioni. Il 7 e l’8 di gennaio bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18, prevedendo un massimo di 4 persone non conviventi a tavolo. Dopo l’ora consentita, il servizio passerà all’asporto e al domicilio. Negozi e centri commerciali potranno svolgere regolarmente attività così come parrucchieri ed estetisti. Rimane infine invariato il coprifuoco per gli spostamenti dalle 22 alle 5, ma solo all’interno della Regione. Il rafforzamento della fascia gialla sta proprio nel divieto di recarsi in una Regione diversa da quella del domicilio, tranne che per motivi di specifica necessità.

Dopo i due giorni di maggiore respiro, seguiranno un 9 e 10 gennaio in fascia arancione per poi passare alle attese fasce di appartenenza regionali. Sulla base dei dati diffusi nella giornata di domani dall’Istituto Superiore di Sanità, il governo deciderà la nuova classificazione dei singoli territori per fasce di rischio. La discriminante sarà come sempre il valore dell’indice Rt: al di sotto dell’1 si deciderà per la fascia gialla, con 1 si andrà in arancione, dall’1,25 in fascia rossa. Tenendo presenti tali criteri di valutazione proviamo a capire quante e quali Regioni sono attualmente più a rischio.

Pericolo fascia rossa per Veneto e Lombardia

Una delle situazioni più rischiose per quanto riguarda l’indice Rt è quella del Veneto. Lo scorso monitoraggio settimanale aveva registrato un valore pari a 1,07. Un dato che aveva preoccupato anche per un possibile peggioramento e quindi un’eventuale entrata in fascia arancione se non in rossa. Analogo rischio anche quello che riguarda la Lombardia. I dati diffusi nel monitoraggio della scorsa settimana avevano osservato un Rt pari a 1. Una situazione al limite che condurrà la Regione in zona arancione solo nel caso di zero peggioramenti da allora. Le previsioni però non sembrano troppo fiduciose e il rischio di una fascia rossa per la Lombardia rimane uno degli scenari considerati probabili.

Rischio arancione per Lazio ed Emilia-Romagna

La media monitorata per Lazio ed Emilia Romagna è quella di un Rt che viaggia intorno all’1. Per questo la possibilità di un passaggio dal giallo all’arancione è una delle ipotesi più accreditata anche da parte delle stesse amministrazioni regionali. «Con un Rt medio di 1,05 siamo ipoteticamente in fascia arancione», spiega l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini. Mentre l’assessore Alessio D’Amato del Lazio parla di un «peggioramento della curva» che confermerebbe così il rischio di un passaggio a una fascia più alta di pericolosità.

Poco al di sotto dell’1 per Liguria e Puglia

Il valore registrato per Liguria e Puglia è quello di un Rt allo 0,95. Sulla carta un numero al di sotto dell’1 e quindi corrispondente alla fascia gialla. Ma considerato lo scarto minimo del valore registrato, la valutazione del governo potrebbe orientarsi più per una zona arancione in entrambe le Regioni. «Sicuramente non saremo zona rossa» ha commentato il presidente della Liguria Giovanni Toti, «ma potremmo essere zona arancione solo per gli ulteriori parametri restrittivi».

Campania, Toscana, Friuli e Molise in giallo

In testa alle regioni con un netto miglioramento sull’indice Rt la Campania, che insieme a Toscana, Friuli Venezia Giulia e Molise avrà buone possibilità di classificarsi in zona gialla e quindi soggette alle misure anti Covid più leggere. A questo proposito mentre la Campania si prepara per il ritorno graduale a scuola prevista per l’11 gennaio, il presidente della Toscana Eugenio Giani riporta dati incoraggianti sul tasso di incidenza dei nuovi positivi alla Covid-19 in regione.

Da sapere:

Leggi anche: