Usa, i dem accelerano: «Pence rimuova Trump o settimana prossima si vota per l’impeachment»

Non sembra essere bastato il video pubblicato ieri da Donald Trump – e condiviso su Twitter appena terminata la sua sospensione dal social network – per placare gli animi dei democratici e di alcuni repubblicani che lo vorrebbero fuori dalla Casa Bianca prima del giorno ufficiale dell’insediamento di Joe Biden. Oggi la deputata democratica Katherine Clark, assistente della speaker Nancy Pelosi, ha annunciato che nel caso in cui il vicepresidente Mike Pence non dovesse invocare il 25esimo emendamento, avviando così il processo che lo porterebbe a sostituirsi a Trump, allora i democratici procederanno al voto sugli articoli per la messa in stato di accusa (impeachment) del presidente nei prossimi giorni.

Come scrive il New York Times, Pence non avrebbe risposto alle richieste dei democratici – da Pelosi in giù – di invocare il 25esimo emendamento della Costituzione, solitamente riservato al presidente stesso che, nei momenti in cui non può adempiere pienamente ai suoi doveri, autorizza il vice presidente a sostituirlo. L’emendamento però prevede anche la possibilità da parte del vicepresidente di richiedere, con il sostegno della maggioranza dei segretari del Gabinetto, la sostituzione del presidente nel caso in cui questo non sia «più in grado di assolvere i poteri e i doveri del suo ufficio» .

