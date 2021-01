Coppa del mondo di Sci in Svizzera, spaventosa caduta dell’americano Ford: sbatte la testa e perde conoscenza – Il video

Non c’è pace per la gara di slalom di Gigante di Adelboden, in Svizzera, in questo weekend di Coppa del Mondo. La prima manche è stata interrotta per un brutto incidente che ha coinvolto lo statunitense Tommy Ford. Lo sciatore è caduto ad alta velocità in prossimità del traguardo, dopo aver colpito il palo di una porta. Nella caduta l’atleta ha investito anche due addetti ai lavori che erano a bordo pista. Ford è stato subito soccorso dai paramedici ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. L’atleta ha battuto la testa e sembra abbia perso conoscenza ma non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. Altri due sciatori, i norvegesi Lucas Braathen e Atle MacGrath, sono stati coinvolti ieri in un altro incidente, durante il primo gigante di Adelboden. La prognosi è di crociato rotto per Braathen e 6 settimane di stop per McGrath.

