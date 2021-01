Coronavirus in Lombardia, calano i decessi: 63 in 24 ore. I nuovi casi sono +2.506

Ieri i decessi per Covid registrati in 24 ore erano stati 133. Sono 15 i nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri erano stati 25)

Il bollettino del 9 gennaio

Aumentano i casi di Coronavirus in Lombardia. Sono +2.506 i nuovi positivi registrati in 24 ore a fronte di 24.847 tamponi. Ieri erano stati +1.963 i positivi con 18.415 tamponi, il giorno prima erano stati rispettivamente +2.799 e 20.331. In calo la percentuale di positivi sui tamponi effettuati: ieri era 10,6%, oggi 10%. Il numero totale dei decessi oggi raggiunge invece quota 25.728, +63 rispetto a ieri quando invece i decessi erano aumentati di 133 unità in 24 ore. Le persone ricoverate con sintomi adesso sono 3.557 (+121 visto che ieri erano 3.436) mentre in terapia intensiva i pazienti sono 456, con 15 nuovi ingressi, meno rispetto ai 25 nuovi ingressi di ieri. Le persone guarite e dimesse raggiungono quota 416.326 (+1.683). In totale le persone attualmente positive al virus in Regione sono 55.437.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+641) di cui +258 a Milano città

(+641) di cui +258 a Brescia (+413)

(+413) Como (+227)

(+227) Monza e Brianza (+195)

(+195) Bergamo (+62)

(+62) Mantova (+244)

(+244) Pavia (+183)

(+183) Varese (+87)

(+87) Lecco (+113)

(+113) Cremona (+139)

(+139) Lodi (+73)

(+73) Sondrio (+70)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: