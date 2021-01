Verso il nuovo Dpcm, dal 16 gennaio fasce “rafforzate”: cosa può cambiare su palestre, bar e spostamenti tra regioni

L’esecutivo guidato dal premier Conte è al lavoro per implementare le misure anti-contagio sull’intero territorio nazionale, a prescindere dalla divisione in fasce delle regioni. Ecco quali potrebbero essere le nuove restrizioni

Il virus continua a correre velocemente, in molte regioni l’indice Rt ha superato l’1, la pressione sugli ospedali e nei reparti Covid sta crescendo e il governo si appresta a varare un nuovo Dpcm che entrerà in vigore sabato 16 gennaio. Dopo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria da lunedì 11 gennaio passeranno in zona arancione, mentre tutte le restanti regioni resteranno in zona gialla. E l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità non fa ben sperare per ulteriori aumenti sul fronte dei contagi: «nel periodo tra il 15 e il 28 dicembre 2020, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03, in aumento da quattro settimane e per la prima volta in sei settimane sopra 1». Sono diverse infatti le Regioni che presentano situazioni sul filo del rasoio; di conseguenza l’obiettivo dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte sarebbe quello di innalzare le misure anti-contagio sull’intero territorio nazionale, a prescindere dalla fascia in cui si trovano. Tali misure dovrebbero riguardare prevalentemente l’attività di palestre, piscine, bar e ristoranti, nonché gli spostamenti tra Regioni e tra Comuni diversi.

Spostamenti tra Regioni e Comuni

Sono previste maggiori restrizioni per gli spostamenti, sia tra regioni, sia tra comuni. Dopo la creazione del “corridoio giallo” prima delle festività natalizie, il governo starebbe pensando di seguire la strada opposta, ossia vietare qualsiasi spostamento tra regioni, incluse quelle in fascia gialla. Restano attive le ormai note deroghe: sì agli spostamenti per motivi di lavoro, salute, comprovata necessità o urgenza, con relativa autodichiarazione al seguito.

Quanto agli spostamenti tra Comuni, nelle regioni arancioni dovrebbe rimanere valido il divieto di spostamento tra città diverse, salvo per le sopracitate deroghe. Il governo sta però pensando di permettere a chi vive in comuni con massimo 5.000 abitanti di potersi spostare liberamente nelle cittadine limitrofe, presenti nel raggio di 30 chilometri dal comune di partenza, con l’impossibilità però di raggiungere i capoluoghi di provincia.

Piscine, palestre, bar e ristoranti

Piscine e palestre dovrebbero restare chiuse, salvo variazioni nelle linee guida per queste specifiche attività che sono attualmente materia di confronto tra il Cts e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nel tentativo di scongiurare la serrata totale, e di permettere l’apertura per lezioni individuali. Bar e ristoranti dovrebbero restare aperti fino alle 18.00 sull’intero territorio nazionale, permettendo tuttavia l’asporto e le consegne a domicilio dopo tale orario. Dovrebbe altresì permanere il divieto di consumare cibi e bevande stazionando al di fuori dei locali, tentando così di evitare il rischio di creare assembramenti.

Da sapere:

Leggi anche: