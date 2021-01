Salvini alla fine dell’udienza Open Arms: «Sono tranquillo, Draghi al governo? Non ci ho mai parlato»

Udienza preliminare a Palermo, per il caso Open Arms, finita con le decisioni di rito, il leader della Lega, Matteo Salvini, affronta con i giornalisti non solo il tema immigrazione ma anche, e in realtà soprattutto, quello della crisi di governo in atto.

Crisi di governo

Sulla seconda, dichiara di considerare “vergognoso” l’atteggiamento di un governo che «perde tempo a litigare, invece di occuparsi dell’emergenza sanitaria ed economica»: «Il Recovery fund dovrà essere ripagato dai nostri figli, è assurdo che diventi oggetto di trattativa tra Renzi, Zingaretti e Conte», dice.

Ipotesi Draghi

Frenata anche sul suo sostegno ad un governo tecnico a guida Mario Draghi, che questa mattina, 9 gennaio, ventilavano parecchi giornali: «Io Draghi non lo conosco, non l’ho mai incontrato, ho letto fantasiose ricostruzioni su alcuni giornali in questo senso». Al di là del nome, però, il leader della Lega non esclude nemmeno in questa occasione che, invece di andare al voto, il suo partito possa sostenere un governo tecnico.

Open Arms

Le ultime battute sono per il caso Open Arms, che lo vede indagato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco a 147 persone, raccolte da una nave ong spagnola, nell’agosto del 2019: in aula il suo avvocato, Giulia Bongiorno, ha dichiarato che la decisione fu presa dall’intero governo. All’uscita dall’Ucciardone, Salvini si limita a ribadire: «Sono tranquillo. Quando ero ministro abbiamo ridotto gli sbarchi del 90%, abbiamo agito nel modo migliore sia dal punto di vista umanitario sia da quello del controllo dell’immigrazione».

Leggi anche: