Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i decessi (oggi son 54), e aumenta la pressione sugli ospedali: +119 ricoveri e +38 pazienti in terapia intensiva

Il bollettino del 12 gennaio

Diminuiscono i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati del bollettino di oggi, 12 gennaio, nella regione si sono registrati +1.146 casi al netto di +15.964 tamponi elaborati. Dati in lieve flessione rispetto a ieri, quando il numero di nuovi positivi era pari a +1.488, a fronte di +13.356 test. Diminuisce il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti +54 decessi (ieri erano 62), per un totale di 25.903 vittime Covid in Lombardia sin dall’inizio della pandemia. Torna a crescere anche la pressione sugli ospedali lombardi. Le persone ricoverate con sintomatologia ricoverate nei reparti Covid-19 della regione sono attualmente 3.641 (+119 rispetto a ieri, quando se ne contavano 3.522). Parallelamente, al netto di +38 nuovi ingessi nei reparti di terapia intensiva, il numero di pazienti ospedalizzati in condizioni critiche sale a quota 466 (ieri erano 462). Le persone positive in isolamento domiciliare nella regione sono invece 50.308. Cresce anche il numero dei pazienti dimessi: +1.184 nell’ultimo giorno, per un totale di 423.074 guarigioni registrate nella regione dall’inizio della pandemia. Il numero di pazienti attualmente positivi è pari a 421.890 unità, mentre il numero di casi totali registrati nella regione sin dall’inizio dell’emergenza Covid è pari a 502.246 persone.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+355) di cui +135 a Milano città

(+355) di cui +135 a Mantova (+154)

(+154) Varese (+144)

(+144) Brescia (+135)

(+135) Pavia (+95)

(+95) Como (+54)

(+54) Sondrio (+52)

(+52) Monza e Brianza (+48)

(+48) Lodi (+39)

(+39) Lecco (+37)

(+37) Bergamo (+26)

(+26) Cremona (+7)

Foto in copertina: ANSA/Andrea Fasani

