In Veneto si contano 2.134 nuovi positivi al Coronavirus e 166 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 12 gennaio è del 4,05%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 52.671 tamponi effettuati), mentre finora l’Istituto superiore di sanità ha preso in considerazione solo i primi a livello nazionale. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 289.835, quello dei decessi arriva a 7.593. I ricoverati attuali sono 3.419, di cui 391 in terapia intensiva (+2) e 3.028 in area non critica (+34).

Dopo aver presentato i dati, il governatore Luca Zaia ha fatto alcune considerazioni: «Nelle varie regioni italiane la situazione si sta inasprendo, le curve non sono assolutamente verso il basso. Può essere che per noi ci sia una direzione in calo, ma potrebbe anche esserci un’inversione di tendenza repentina. Il tema di un virus mutato è ormai una realtà, non sappiamo se gli effetti che si sono visti in Regno Unito e Germania si trasferiranno anche qui. La preoccupazione c’è ed è reale. Se il governo decidesse il “liberi tutti”, i cittadini devono sapere che la sanità andrebbe in crash». Dopodiché, ha aggiunto Zaia, il tema dell’economia è cruciale: «Comprendo la disperazione e la rabbia di molti che vorrebbero poter riaprire le attività. Il punto di equilibrio sono ristori solidi, veri, alla tedesca. Il governo può fare solo una cosa, inviare i ristori».

Video: Facebook / Luca Zaia

