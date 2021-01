Coronavirus, in Lombardia 68 decessi in 24 ore (ieri +72). Diminuiscono i ricoveri

Il bollettino del 15 gennaio

Oggi la Lombardia registra 68 decessi per Coronavirus, in leggero calo rispetto a ieri quando i decessi erano stati 72 in 24 ore. I nuovi positivi sono +2.205 a fronte di 26.535 tamponi, meno di ieri quando erano rispettivamente +2.587 positivi e 28.645 tamponi. In calo quindi il tasso di positività: 8,3% contro 9% di ieri. Cala anche il numero di persone ricoverate per Covid, -13 per un totale di 3.601 in Regione. Il totale di persone in terapia intensiva ad oggi è 466. Aumentano i guariti e i dimessi: +1.083 da ieri portando il totale a 427.181. La provincia che ha registrato il numero più alto di nuovi casi è ancora Milano: +518 di cui +186 a Milano città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+518) di cui +186 a Milano città

(+518) di cui +186 a Brescia (+326)

(+326) Como (+198)

(+198) Monza e Brianza (+137)

(+137) Bergamo (+86)

(+86) Mantova (+196)

(+196) Pavia (+174)

(+174) Varese (+270)

(+270) Lecco (+63)

(+63) Cremona (+72)

(+72) Lodi (+69)

(+69) Sondrio (+53)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: