Coronavirus in Veneto, i ricoveri sono 3.158. Zaia: «Credo che andremo in zona arancione» – Il video

A causa di un «problema informatico», il bollettino del 15 gennaio sull’epidemia di Coronavirus in Veneto si compone per il momento soltanto di tre dati. Nella consueta conferenza stampa, il governatore Luca Zaia ha comunque assicurato che «i dati ci sono e arriveranno in giornata». Per ora si conosce soltanto la situazione che riguarda i ricoveri: sono 3.158, di cui 349 in terapia intensiva (-2) e 2.809 in area non critica (-60). «La direzione del calo dei ricoveri è confermata, ma lo scenario non è tranquillizzante. Siamo circondati da Regioni in cui i contagi stanno crescendo», ha avvertito il governatore. Per poi aggiungere: «Difficile capire se l’aggravamento generale del contagio dipende dalle varianti del virus, io non lo so, ma vedo che anche all’estero c’è allarme con misure sempre più stringenti. Noi stiamo meglio ora, ma se abbassiamo la guardia commettiamo un errore. Dobbiamo evitare questo rischio». Quanto al report dell’Istituto superiore di sanità atteso in serata che deciderà le nuove fasce di rischio, Zaia ha detto che il Veneto «secondo me sarà in zona arancione».

Video: Facebook / Luca Zaia

