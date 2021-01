Lombardia in zona rossa, Fontana non ci sta: «Una punizione che la regione non merita. Pronti a fare ricorso»

Con l’ultimo Dpcm che introduce nuove restrizioni anti Coronavirus a partire da domani 16 gennaio, la Lombardia si prepara a entrare da domenica in zona rossa insieme alla Sicilia e alla provincia di Bolzano. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha già annunciato che la regione farà ricorso. Lo stesso farà la provincia di Bolzano. Le proteste in Lombardia sono scattate fin dalla mattinata e dalle anticipazioni date dallo stesso Fontana, dalla Regione ai sindaci di diversi comuni lombardi, tra cui Bergamo, che hanno chiesto delle deroghe per i loro comuni.

Fontana si è detto pronto a presentare ricorso.

Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso – si legge in una nota della Regione -. La Lombardia negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata almeno per classificarci in zona arancione. Attendiamo l’ufficialità dal Ministero (della Salute, ndr) ma siamo pronti a presentare ricorso.

Fontana chiede a Speranza di rivedere i parametri

Già in mattinata il presidente della Regione più colpita dalla prima ondata della pandemia di Covid aveva reso noto il suo disappunto per le nuove restrizioni. «Ho appena parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza – aveva dichiarato Fontana – è una punizione che la Lombardia non si merita. I cittadini si sono comportati tutti molto bene e sinceramente la zona rossa è estremamente penalizzante». «I conti non tornano», avrebbe detto il governatore a Speranza, trovando nel ministro la disponibilità a riverificare i dati. Fontana ha poi dichiarato che, nonostante una sentenza del Tar, le scuole non riapriranno da lunedì, proprio a causa dell’entrata della Lombardia in zona rossa.

Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, nel pomeriggio ha parlato di una «decisione grave che avrà gravi ripercussioni economiche per la Regione che garantisce più di un quinto del Pil nazionale, più di un terzo dell’export italiano». Dura anche la reazione dei partiti di opposizione. Per Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Lombardia, «è sconcertante che dopo quasi un anno, il presidente Fontana non abbia ancora capito come funzioni». Per il Pd lombardo «parlare di zona rossa come punizione per la Lombardia è del tutto fuori luogo e rischia solo di alimentare la tensione sociale».

L’appello di Gori

In una lettera indirizzata alla Regione Lombardia Giorgio Gori e Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo, hanno fatto presente le «difficoltà e le sofferenze cui il protrarsi delle limitazioni, se non addirittura il loro inasprimento, sottopone i cittadini dei nostri territori», chiedendo quindi una deroga alle regole, anche visto il fatto che – con 61 positivi al Covid ogni 100 mila abitanti – la provincia di Bergamo è al di sotto della media regionale. «Il problema è che tale parametro non è preso in considerazione dal Ministero della Salute e dal Cts nazionale, ma solo l’indice Rt», risponde Fontana su Facebook.

«Se venisse utilizzato il tasso di incidenza dei positivi su 100 mila abitanti, infatti, oggi la Lombardia non finirebbe in zona rossa». Secondo Fontana infatti il dato che dovrebbe avere priorità è l’Rt di ospedalizzazione, che al momento in Lombardia è sotto all’1. Il presidente ha quindi invitato Gori a rivolgersi non alla Regione, ma direttamente «ai suoi rappresentanti politici – gli unici a poter cambiare le regole e modificare il sistema», aggiungendo che se dovesse riuscire a sollecitare un loro intervento in tal senso a quel punto «non sarà necessario disporre deroghe per Bergamo, in quanto tutta la Lombardia potrà essere, almeno, zona arancione».

Anche il presidente della Provincia di Cremona, Mirko Signoroni, e i sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore, Gianluca Galimberti, Stefania Bonaldi e Filippo Bongiovanni, hanno chiesto – in due lettere inviate a Fontana e al ministro della Salute – nuove deroghe alle limitazioni previste della zona rossa per il territorio che rappresentano, citando appunto a loro sostegno l’incidenza dei nuovi contagi nei loro territori.

