Morti legate al vaccino in Norvegia, Pfizer in contatto con il governo: «Dati non allarmanti, incidenti in linea con le previsioni»

Per l’agenzia del farmaco norvegese, le comuni reazioni ai vaccini – come febbre e nausea – potrebbero aver «contribuito a un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani». Ma l’incidenza delle reazione allergiche resta finora bassa

Si indaga sulla morte di 23 persone anziane e fragili in Norvegia, connessa al vaccino anti Coronavirus. Pfizer e BioNTech sono in stretto contatto con l’agenzia del farmaco norvegese per cercare di approfondire la questione e individuare le cause che hanno portato questi soggetti al decesso. Il numero degli incidenti – ha comunque fatto sapere l’ente di controllo norvegese – per il momento «non è allarmante ed è in linea con le previsioni». In particolare, «reazioni comuni ai vaccini con mRNA, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani», si legge nella nota.

Su 13 dei 23 decessi registrati in Norvegia, i risultati dell’autopsia suggeriscono dunque che gli effetti collaterali comuni possano aver contribuito a scatenare gravi reazioni in una piccola parte di persone anziane e fragili: «Per le persone con la più grave fragilità, anche gli effetti collaterali di un vaccino relativamente lievi possono avere gravi conseguenze», ha affermato l’Istituto norvegese di sanità pubblica.

L’incidenza delle reazioni allergiche

Stando a quanto rilevato da Bloomberg, le reazioni allergiche ai vaccini sono state «finora rare». Negli Usa le autorità sanitarie hanno registrato 21 casi di reazioni allergiche gravi dal 14 al 23 dicembre dopo la somministrazione di circa 1,9 milioni di dosi iniziali del vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech. Ne consegue che l’incidenza dei casi problematici è decisamente bassa: 11,1 soggetti hanno avuto una reazione allergica su 1 milione di dosi, stando ai dati diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention.

Un altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che le decine di migliaia di test fatti per entrambi i vaccini approvati in Europa siano stati condotti su volontari la cui età media risultava essere sui 50 anni, mentre in questa fase si sta tentando di dare la priorità nelle somministrazioni proprio alle persone più anziane, ritenendole una categoria a rischio e dunque più bisognosa di essere protetta dall’infezione .

Leggi anche: