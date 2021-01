De Filippo è stato presidente della regione Basilicata dal 2005 al 2013. La sua scelta in aperta polemica con la direzione di Iv: «Per questo lunedi voterò la fiducia al governo. Ho deciso di continuare il mio impegno parlamentare per favorire l’uscita dall’emergenza sanitaria e sociale»

Matteo Renzi è convinto di due cose. La prima sono i numeri. Senza il suo gruppo di senatori non si arriva alla soglia per votare una nuova fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. La seconda è la tenuta del suo gruppo. Per Renzi al momento non ci sono possibilità che qualcuno dei 18 senatori di Italia Viva scelga di sfilarsi per sostenere la maggioranza. L’ex premier ha ribadito la sua linea durante l’assemblea dei suoi parlamentari: «Sono molto fiero di come stiamo lavorando. Noi siamo sui contenuti e ogni giorno che passa diventa più chiaro che la verità vince sulle veline del Palazzo. Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento è tra 150 e 152. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti».

Forse sui numeri Renzi ha ragione. Visto che non è ancora chiaro quanti senatori siano davvero disposti a immolarsi per non far cadere il Conte bis e risolvere questa crisi di governo. Ma sulla tenuta del gruppo qualche scricchiolamento comincia a sentirsi. Nella giornata di oggi infatti è arrivato il primo parlamentare di Italia Viva che lascia il partito. Si tratta di Vito De Filippo, presidente della regione Basilicata dal 2005 al 2013. De Filippo è un deputato quindi il suo passaggio, restando sui numeri, non sposta gli equilibri sulla partita più delicata, quella del Senato. Il suo cambio di casacca, in ogni, caso è stato fatto in chiara polemica con la scelta di Italia Viva di aprire la crisi:

«È stata sbagliata la scelta di Italia Viva di aprire la crisi mentre il Paese è attraversato da tante difficoltà e sofferenze. Per questo lunedi voterò la fiducia al governo. Ho deciso di continuare il mio impegno parlamentare per favorire l’uscita dall’emergenza sanitaria e sociale e la necessaria ripresa economica nel gruppo del Partito Democratico riprendendo il filo di un percorso che viene da lontano e in questo senso ringrazio il segretario Zingaretti ed il capogruppo Delrio». Vito De Filippo

