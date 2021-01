Variante brasiliana, Speranza blocca i voli in arrivo: «Chi è tornato da due settimane contatti le autorità»

C’è preoccupazione sull’ultima variante di cui si sia parlato nelle ultime settimane, quella sviluppata in Brasile e che, assieme alle ultime due (inglese e sudafricana), sarebbe considerata responsabile dell’aumento del tasso di mortalità da Coronavirus che ormai riguarda l’intero pianeta.

La variante, che si sarebbe diffusa in particolare in Amazzonia ed è stata isolata in Giappone su due persone in arrivo dal Brasile, avrebbe come particolare caratteristica la capacità di reinfettare persone che avevano già contratto la Covid-19 in passato. Il che, se l’elemento fosse confermato come caratteristica specifica di questo ceppo, potrebbe mettere a rischio la campagna vaccinale.

Anche per questo e soprattutto perché questa variante non è ancora approdata in Europa, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha appena firmato un’ordinanza per bloccare gli arrivi dal paese oltreoceano:

“Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione.

È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

La variante è sotto osservazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, anche se le autorità di Manaus si sono già dette particolarmente preoccupate perché l’impennata di contagi starebbe portando ad esaurire le scorte di ossigeno.

