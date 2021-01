Milano, raccolta di cibo e indumenti per i senzatetto. In piazza anche Liliana Segre

«Inondati di generosità da una Milano straordinaria. Nel giro di poche ore, 10 furgoni sono stati riempiti di coperte, indumenti pesanti, prodotti per l’igiene e alimenti a lunga conservazione»

Una raccolta di indumenti e cibo per i senzatetto in questi giorni di gelo, freddo e anche neve a Milano. E a partecipare c’è anche la senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto Liliana Segre. L’iniziativa oggi a Milano, davanti al Memoriale della Shoah, in piazza Edmond Jacob Safra.

«Inondati di generosità da una Milano straordinaria. Grazie di cuore ai tantissimi cittadini che hanno partecipato alla raccolta di beni per l’inverno delle persone senzatetto. Nel giro di poche ore, 10 furgoni sono stati riempiti di coperte, indumenti pesanti, prodotti per l’igiene e alimenti a lunga conservazione», scrivono su Facebook attivisti e attiviste dell’associazione Progetto Arca, pubblicando una foto: tutti rigorosamente con la mascherina, e con Liliana Segre a centro.

«Milano ha risposto con tantissime persone e migliaia di vestiti, coperte e beni di prima necessità per i senzatetto. Ringrazio la senatrice Liliana Segre per essere passata e averci regalato la sua presenza», aggiunge Daniele Nahum, coordinatore di ‘Casa Comune’ che ha organizzato la raccolta di oggi con l’associazione City Angels.

