«L’unica speranza è che Conte muoia», il cartello choc in un un negozio d’abbigliamento su Cernusco sul Naviglio

«L’unica “Speranza” è che Conte muoia»: è quanto recita un cartello esposto sulla porta d’ingresso di Dominelli, un negozio di abbigliamento maschile a Cernusco sul Naviglio, nel milanese, contro le misure contenute nel nuovo Dpcm. Un’affissione di protesta contro l’istituzione della zona rossa in Lombardia, con un esplicito e violento riferimento al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza. Condivisa sui social da Selvaggia Lucarelli, l’immagine della vetrina con tanto di cartello ha sollevato numerose polemiche: da un lato chi ne rigetta in pieno la violenza verbale, dall’altro chi “stempera” sostenendo che si tratti di un’espressione di «esasperazione» per la crisi economica innescata dalle chiusure delle attività commerciali e di ristorazione per il contenimento della pandemia di Coronavirus.

Non è un caso isolato. Sono infatti molteplici le proteste in tutta Italia, seppur non sempre verbalmente così violente, messe in atto soprattutto dai ristoratori italiani che hanno aderito alla campagna #IoApro, un’iniziativa di «disobbedienza gentile» (come definita dai promotori, ndr) contro le misure contenute nel nuovo Dpcm, con il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie e della sospensione per 5 giorni dell’attività. L’appuntamento di apertura notturna, celebrato venerdì scorso, ha ottenuto centinaia di adesioni, dicono gli organizzatori (anche se la Confcommercio ha parlato apertamente di “flop”). Quel che è certo è che in alcuni locali, come nel caso del locale “La Parrilla” a Milano dove, così come documentato da Open, si son ritrovate oltre 90 persone con balletti, brindisi, convivialità, salvo l’irruzione della Polizia in borghese, che ha identificato tutti i presenti, ma non ha fatto immediatamente chiudere il locale, malgrado tutto.

In copertina: Selvaggia Lucarelli / Il cartello contro Conte e Speranza in un negozio di Cernusco sul Naviglio

