Coronavirus, in Lombardia calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono 45 i decessi in 24 ore

Il bollettino del 18 gennaio

Dopo l’aumento registrato nel weekend, con +1.603 casi, torna a diminuire la curva dei nuovi positivi da Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono 1.189 i contagi registrati nella Regione, a fronte di 16.338 tamponi analizzati. Ieri, erano 25.051. Le vittime segnalate nel bollettino quotidiano sono invece 45, ieri erano 65. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, il dato su quelli ordinari è di 3.553, ieri 3.610. Mentre sono 449 quelli in terapia intensiva, a fronte di 8 ingressi giornalieri. E’ invece di 49.562 il bilancio delle persone che si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 435.509 i pazienti guariti e/o dimessi dall’inizio dell’emergenza.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+256) di cui +117 a Milano città

(+256) di cui +117 a Brescia (+186)

(+186) Como (+155)

(+155) Monza e Brianza (+53)

(+53) Bergamo (+47)

(+47) Mantova (+44)

(+44) Pavia (+30)

(+30) Varese (+319)

(+319) Lecco (+15)

(+15) Cremona (+22)

(+22) Lodi (+21)

(+21) Sondrio (+5)

Foto copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Leggi anche: