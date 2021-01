Coronavirus, in Veneto 47 morti in 24 ore. Zaia: «Vergognosi i tagli alle forniture di vaccino, campagna a rischio» – Il video

I nuovi contagi scendono sotto quota 1.000. Il governatore durissimo con Pfizer: «Non si può mettere in discussione un servizio vitale per i cittadini»

In Veneto si contano 998 nuovi positivi al Coronavirus e 47 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 18 gennaio è del 5,04%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 19.795 tamponi effettuati). Il totale dei contagiati in Veneto dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 299.170, quello dei decessi arriva a 8.025. I ricoverati attuali sono 3.015, di cui 354 in terapia intensiva (invariato) e 2.661 in area non critica (-54).

Per quanto riguarda i vaccini, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «Quello che sta accadendo è vergognoso. Pfizer ci ha tagliato il 53% delle forniture e noi abbiamo già fissato gli appuntamenti per i richiami. Così la campagna è a rischio. Vorrei sapere se è successa la stessa cosa agli altri Paesi europei. Siamo molto arrabbiati, non si può mettere in discussione un servizio che è vitale per i cittadini. E stiamo pensando di tutelarci, anche se non siamo titolari del contratto, perché il danno poi lo portano a casa i veneti».

Sulla scuola, invece, Zaia ha detto: «Ci rifiutiamo di far partire una guerra tra poveri. Non c’è il partito di chi vuole la scuola aperta e di chi invece porta l’anello al naso. Chiudere è una sconfitta, è chiaro. Il ministro Speranza ha chiesto un parere al Cts. E il Cts ha risposto che bisogna tenere conto della situazione a livello regionale. Noi apriremo solo se la situazione sul territorio lo consentirà. Al momento non prendo in considerazione una revoca del provvedimento con cui chiudiamo gli istituti fino al 31 gennaio».

