Russia, Navalny: «Mi processano in questura. Nonno Putin ha paura» – Il video

Fermato all’aeroporto di Mosca ieri sera, appena atterrato di ritorno dalla Germania dopo l’avvelenamento, oggi Alexei Navalny, in un video diffuso su internet, sostiene che l’udienza del processo che deve convalidare il suo fermo sta avvenendo direttamente all’interno della stazione di polizia dove è stato portato ieri. «Non capisco quello che sta succedendo, un minuto fa mi hanno portato fuori dalla mia cella, per incontrarmi con i miei avvocati, sono venuto qui e qui sta avendo luogo un processo del tribunale di Khimki. Perché sta avendo luogo all’interno di una stazione di polizia non lo capisco. Quello che succede qui è inaudito, la più alta forma di illegalità, non posso definirla in altro modo», denuncia.

«Ho visto che molte volte si sono fatti beffe del sistema giudiziario ma presumo che il nonno che se ne sta nel bunker (e cioè Vladimir Putin, ndr) ha così paura di tutto che hanno disintegrato il sistema processuale russo», aggiunge l’oppositore. A suo dire sta subendo un processo per direttissima nella stazione di polizia dove è stato fermato. Ora rischia di finire in carcere perché revocata la condizionale che gli era stata comminata per una vecchia e controversa condanna a tre anni e mezzo.

«È già iniziato il processo dopo l’arresto di Alexey Navalny», tuona su Twitter la portavoce del dissidente, Kira Yarmish.

Secondo la testata online Meduza che cita l’avvocata Olga Mikhalova, l’udienza riguardante le misure restrittive avrà luogo direttamente nel distretto di polizia di Khimki, dove il politico è stato condotto dopo il fermo. Il processo sarebbe cominciato alle 12.30 ora di Mosca (le 10.30 in Italia) ed è stata informata solo pochi minuti prima.

In copertina EPA/Kira Yarmish

Video Instagram

Leggi anche: