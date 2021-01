I ragazzi che occupano i licei a Milano sfidando il governo: «Scuola in sicurezza? Imparate da noi» – Il video

Continua l’occupazione dei licei a Milano. Dopo il Vittorio Veneto, il Tito Livio e il Manzoni ora è il turno del Parini. Siamo stati una mattinata con gli studenti per vedere come hanno organizzato le lezioni in presenza

Mascherine e gel disinfettante all’entrata. Un registro in cui tutte le persone che entrano devono lasciare i contatti. Il certificato di negatività in mano per chi è riuscito ad averlo e tamponi nel pomeriggio per tutti gli altri. I ragazzi che la mattina di oggi, 18 gennaio, sono entrati nel liceo Parini di Milano hanno deciso di creare una «bolla sanitaria», uno spazio sicuro dove seguire le lezioni seduti sui loro banchi. «Vogliamo dimostrare al governo che fare lezione in presenza è possibile. Basta organizzarsi. Se sono riusciti a farlo 30 ragazzi tra i 16 e i 18 anni, possono farcela anche loro».

Certo un conto sono 30 ragazzi, un conto è organizzare il ritorno di migliaia di studenti. Eppure la riapertura delle scuole superiori è uno dei dossier più caldi sul tavolo a cui siedono Governo e Regioni. L’esecutivo, e soprattutto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, vogliono riaprire le scuole superiori. Nell’ultimo Dpcm prevede che la didattica torni in presenza almeno per una percentuale tra il 50% e il 75%. Molte Regioni invece vogliono aspettare. In questo momento la Didattica a distanza (Dad) è prevista solo per le regioni in zona rossa, fra cui la Lombardia.

Calabria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata e Sardegna potrebbero già riaprire le scuole e invece hanno deciso di aspettare fino al 1 febbraio. Per cercare di sbloccare questo stallo, il Governo ha convocato una riunione di emergenza del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il parere degli esperti è stato chiaro: l’importanza del ritorno in classe non è più procrastinabile per il grave impatto della sua assenza sull’apprendimento e la strutturazione psicologica degli adolescenti».

Foto di copertina: ANSA/Mourad Balti Touati |Durante l’occupazione gli studenti hanno organizzato le lezioni nel cortile della scuola

Leggi anche: