Usa, un incendio mette in allarme Capitol Hill: in lockdown l’area del Congresso

Falso allarme per la sicurezza a Capitol Hill. L’area di Washington dove ha sede il Congresso statunitense – e che è stata scenario di scontri durante la manifestazione dei sostenitori di Donald Trump lo scorso 6 gennaio – è stata messa in lockdown precauzionale a causa di un incendio verificatosi nelle vicinanze. L’allerta in queste ore è alle stelle, perché nel Campidoglio stanno avendo luogo le prove generali – blindatissime da centinaia di militari – per la cerimonia di insediamento di Joe Biden, che avverrà il 20 gennaio. Secondo quanto riportano i media locali, i partecipanti all’evento stati allontanati dai gradini dell’edificio.

Un portavoce dei vigili del fuoco di Washington ha spiegato che le fiamme e il fumo intenso si sarebbero sviluppati nelle vicinanze dell’edificio, all’interno di un accampamento di persone senzatetto, collocato sotto un ponte. Proprio lì avrebbe preso fuoco una tenda, facendo scattare l’allarme sicurezza. Da quanto si apprende dal Secret Service, non c’è «nessuna minaccia per il pubblico».

