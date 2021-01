Coronavirus in Lombardia, aumentano gli ingressi in terapia intensiva. 57 decessi in 24 ore

Il bollettino del 19 gennaio

Scendono sotto i 1.000 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Sono +930 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 24.129 tamponi. Ieri erano stati +1.189 con 16.338 tamponi. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono invece 57, in aumento rispetto a ieri quando invece erano stati 45. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 34 per un totale di 425 persone ricoverate in rianimazione, 3.619 persone ricoverate con sintomi e 49.417 persone in isolamento domiciliare. Aumentano i guariti: adesso sono 436.485, +976 da ieri. Le persone attualmente positive al virus in Regione sono 53.461.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+308) di cui +139 a Milano città

(+308) di cui +139 a Brescia (+136)

(+136) Como (+59)

(+59) Monza e Brianza (+31)

(+31) Bergamo (+17)

(+17) Mantova (+94)

(+94) Pavia (+94)

(+94) Varese (+55)

(+55) Lecco (+8)

(+8) Cremona (+11)

(+11) Lodi (+29)

(+29) Sondrio (+54)

