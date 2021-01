Coronavirus, in Veneto 162 decessi in 24 ore. Superati i 300 mila contagi dall’inizio della pandemia – Il video

Sono 162 i decessi per Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore, e 957 i nuovi casi di contagio (un numero che come ieri resta sotto quota mille). Secondo il bollettino odierno il numero complessivo delle infezioni dall’inizio dell’emergenza sanitaria in regione supera così le 300 mila (300.127). Il bilancio totale delle vittime sale a quota 8.187. I ricoverati negli ospedali diminuiscono ancora: 2.603 (-58 oggi) i pazienti positivi al Coronavirus nei reparti non critici, e 339 (-15) quelli nelle terapie intensive. Il governatore del Veneto Luca Zaia in un’intervista pubblicata oggi su la Repubblica ha parlato così della riduzione del 53% delle dosi di vaccini da parte della Pfizer: «Non solo tagliano le forniture, ma decidono le quote per regione. È incomprensibile, oltre che vergognoso. Ho chiesto all’avvocatura un parere, per capire se ci sia margine per tutelare i veneti anche per vie legali».

