L’ultimo comizio di Macaluso a Portella della Ginestra: «Compagni che siete morti qui, non vi abbiamo dimenticati» – Il video

Emanuele Macaluso, storico dirigente del Partito comunista italiano (Pci), eletto in direzione nazionale nel 1959 con Palmiro Togliatti segretario, è morto all’età di 96 anni. Nel 1947 aveva 23 anni ed era segretario regionale della Cgil in Sicilia. Quell’anno ci fu la strage di Portella della Ginestra, i cui mandanti non sono mai stati individuati. Dopo l’eccidio compiuto materialmente dalla banda di Salvatore Giuliano, fu proprio Macaluso a tenere il primo comizio. Il primo maggio del 2019 quasi 5 mila persone lo hanno ascoltato e applaudito nello stesso luogo. Ecco le sue parole:

La sinistra rischia di non capire più il senso delle lotte. Lotte per i diritti che significano lotte per il lavoro, contro la mafia e per la libertà. Mi sono formato politicamente e come uomo durante le lotte dei braccianti, degli zolfatari, degli operai. E sentivo la responsabilità enorme che ne derivava. Questa sarà forse la mia ultima presenza qui a Portella. Ho diretto l’organizzazione del Pci, sono stato senatore, direttore dell’Unità, ma la mia nascita come persona è qui. Per questo io voglio tornare a dirlo ai giovani. Badate che se non unite l’Europa, e se non si capisce che esiste una questione sociale, cosa che una forza di sinistra dovrebbe capire, non si va avanti. Questa giornata serve a dirci: compagni che siete morti qui, noi non vi abbiamo dimenticati. Il messaggio che ci avete dato, siamo qui per proiettarlo nel domani. Per fare una Sicilia migliore e un’Italia migliore