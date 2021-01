Addio Napoli, Luigi de Magistris si candida alla presidenza della Calabria

Luigi de Magistris ha sciolto le riserve: si candiderà come presidente della Regione Calabria. L’ufficialità è arrivata stamattina, 19 gennaio, ma non è ancora chiaro quali saranno le alleanze politiche. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno già dichiarato il loro no, e anche tra le liste civiche c’è divisione. L’attuale sindaco di Napoli ha deciso di scendere in campo a prescindere. Rimarrà comunque primo cittadino del capoluogo campano, carica che ricopre dal 2011, fino al termine del mandato.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare una coalizione «al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato». Tra le liste civiche possibili ci sarebbero quelle di Carlo Tansi – Tesoro Calabria, Calabria Pulita e Calabria Libera – anche se la soluzione non sembra dietro l’angolo. Nel pomeriggio i due dovrebbero incontrarsi per un vertice, e l’ex geologo e ex capo della Protezione Civile regionale avrebbe posto alcune condizioni. In un comunicato si è detto aperto a un’eventuale alleanza con de Magistris, ma bisognerà capire quale ruolo gli spetterà nell’eventuale giunta.

Il vuoto amministrativo lasciato dalla scomparsa della presidente Jole Santelli – che è rimasta in carica da febbraio 2020 a ottobre, mese della sua morte – aveva aperto a una ricerca di un successore durata settimane, e culminata poi nel ruolo ad interim al vice Antonio Spirlì. Le prossime elezioni regionali sono previste ad aprile 2021.

Immagine di copertina: ANSA/CIRO FUSCO

