Quasi 10 mila persone vaccinate e 1,25 milioni di dosi somministrate. I ritardi di Pfizer rallentano i richiami

Mentre tengono banco le preoccupazioni per i ritardi nella consegna dei vaccini anti-Covid di Pfizer, in Italia le somministrazioni nelle ultime ore hanno superato quota 1,25 milioni. Secondo il portale del governo, aggiornato alla sera del 20 gennaio, le Regioni che hanno somministrato più dosi sono Lombardia (207.584), Piemonte (124.617) ed Emilia-Romagna (121.471). Nel rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate, fa meglio di tutti la Provincia autonoma di Bolzano (93,7%), seguita da Valle d’Aosta (93,1%) e Piemonte (92%).

Le somministrazioni Regione per Regione.

Al momento, le persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino sono 9.160. Guardando alle fasce d’età, quella tra i 50 e i 59 anni ha ricevuto oltre 329 mila dosi, seguita da 40-49 anni e 60-69 anni. Per quanto riguarda invece le categorie dei beneficiari, 740 mila dosi sono andate a operatori sanitari e sociosanitari, mentre superano quota 100 mila quelle somministrate agli ospiti delle Rsa. Il totale delle dosi distribuite è 1.558.635: 1.511.835 dosi Pfizer e 46.800 Moderna.

L’impatto dei ritardi di Pfizer

In diverse strutture, le somministrazioni della prima dose sono state sospese, e le campagne vaccinali sono ferme in alcuni ospedali e Rsa, dove al momento non è possibile garantire iniezioni per il richiamo dopo il freno di Pfizer nella distribuzione delle fiale, ridotto nell’ultimo lotto destinato all’Italia. Il colosso statunitense avrebbe garantito il recupero del gap entro il 15 febbraio e annuncia già dalla prossima settimana un graduale ritorno alla normalità.

In arrivo il nuovo lotto di Moderna

L’ultimo stock di Pfizer, privo del 29% delle quantità previste dal contratto, è stato assegnato definitivamente in queste ore. E salvo ulteriori dietrofront, il nuovo carico di altre 465.660 dosi comincerà ad arrivare da lunedì prossimo ma solo nel prossimo mese arriveranno le quantità di fiale ancora mancanti dalla lista delle bolle di accompagnamento. Nei prossimi giorni è atteso anche un nuovo lotto di Moderna, con 66 mila dosi.

