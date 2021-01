Crisi di governo, Conte sale al Quirinale da Mattarella: chiede tempo per trovare 10 responsabili

Ore: 18.30. Luogo: Palazzo del Quirinale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver incassato la fiducia ieri, 19 gennaio, al Senato, incontra Sergio Mattarella per un colloquio sulla stabilità del governo. Al presidente della Repubblica Conte chiederà dei giorni per trovare una decina di responsabili che possano assicurare all’esecutivo di lavorare senza la scure dei voti a Palazzo Madama. Salita al Colle, dunque, ma non per rassegnare le dimissioni. Il governo Conte due va avanti: il vertice di maggioranza del pomeriggio di oggi, 20 gennaio, si è trovato d’accordo sulla stipula di un nuovo patto di legislatura, supportato da un rafforzamento della maggioranza. Quando terminerà il percorso di ricerca dei responsabili? A quanto si apprende, nel vertice non si è parlato di un limite temporale alla ricerca di parlamentari disposti a lasciare l’opposizione per sostenere il governo.

Leggi anche: