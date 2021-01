Simbolo di unità e colore delle suffragette: ecco perché Kamala Harris, Jill Biden e Hillary Clinton erano vestite di viola

È l’emblema della fusione tra il rosso repubblicano e il blu democratico. Ma anche del movimento di emancipazione femminile nato per ottenere il diritto di voto per le donne

La cerimonia di insediamento di Joe Biden si è distinta, tra le altre cose, per un dettaglio di colore. Kamala Harris ha indossato un completo totalmente viola, che era stato anche uno dei colori principali della sua campagna elettorale; l’ex segretaria di Stato e first lady, Hillary Clinton, anche lei presente al Campidoglio, ha indossato un tailleur dello stesso colore. In viola anche Michelle Obama. Aveva fatto altrettanto Jill Biden alla veglia al Lincoln Memorial di martedì sera.

Per alcuni si tratta di un simbolo di unità – parola chiave anche nel discorso di insediamento di Biden – ovvero l’unione tra il rosso repubblicano e il blu democratico. Una conferma viene direttamente dall’account Instagram di Jonathan Cohen, il designer del completo di Jill Biden, che ha condiviso un messaggio di un utente in cui si legge: «Rosso + Blu = Viola. Questo momento riguarda l’unità. Non il rosso contro il blu, ma tutti noi che ci uniamo come una nazione».

Il riferimento alla prima donna afroamericana che tentò la corsa per la Casa Bianca

Ma ci sarebbe anche un altro motivo. Il viola infatti è anche il colore delle suffragette, ovvero le donne appartenenti al movimento di emancipazione femminile nato per ottenere il diritto di voto per le donne. «Il viola è il colore della lealtà, della costanza allo scopo, della lealtà incrollabile ad una causa – si legge in una newsletter del National Woman’s Party -. Il bianco, l’emblema della purezza, simboleggia la qualità del nostro scopo; e l’oro, il colore della luce e della vita, è come la torcia che guida il nostro scopo, puro e incrollabile».

Il viola, inoltre, era spesso usato da Shirley Chisholm, la prima donna afroamericana che, negli Anni ’70, tentò la corsa alla Casa Bianca. Chisholm è una figura particolarmente cara a Kamala Harris, che il 16 gennaio scorso ha twittato: «Shirley Chisholm ha creato un percorso per me e per tanti altri. Oggi penso alle sue parole ispiratrici: “Io sono e sarò sempre un catalizzatore del cambiamento”». Infine, Il colore viola è il titolo di un romanzo di Alice Walker che tratta di razzismo e oppressione negli Stati Uniti.

Leggi anche: