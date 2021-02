La scommessa vinta delle Langhe: «Piccoli centri, tartufo e lavoro di squadra: così abbiamo affrontato la crisi del turismo»

Nel mese di agosto nelle terre delle Langhe, del Monferrato e del Roero i flussi turistici sono stati esattamente pari a un anno fa. Nonostante le restrizioni necessarie per la pandemia da Coronavirus, nonostante la riduzione dei turisti provenienti dagli Stati europei e l’assenza di quelli che arrivavano dagli Stati Uniti. Certo, nei mesi prima e in quelli dopo, complici le restrizioni, i dati sono stati più bassi ma comunque mai in picchiata. Per capire cosa mostra e cosa nasconde questo dato abbiamo intervistato Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte, il progetto gestito dalla Regione che si occupa di stimolare e gestire l’attività turistica negli oltre 25 mila chilometri quadrati che formano questa terra.

«I danni ci sono stati. Ovviamente. Eppure i segnali incoraggianti sono chiari: le Langhe sono riuscite ed eguagliare i dati dello scorso anno senza turismo internazionale», spiega Luisa Piazza. Dati che sono stati analizzati dall’Osservatorio Turistico delle Langhe, Monferrato e Roero, una realtà formata da regione Piemonte, VisitPiemonte e Union Camere per monitorare quello che succede in questo territorio. «Abbiamo cominciato a confrontare i dati, a partire da quelli dell’Istat. E abbiamo creato un primo report di quello che è successo nel 2020».

I dati della terra del vino e del tartufo

L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di analizzare tutte le informazioni possibili. Alcuni dei dati più importanti arrivano dai social: nel 2020 le recensioni online sulla ricettività sono diminuite del 47,2% e del 31% per la ristorazione. Un trend che però non vale per gli ultimi mesi dell’anno. Nell’ottobre del 2020 il numero di recensioni per il settore della ristorazione è salito del 6,7%, in occasione della 90° edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco di Alba.

Il successo arriva da due fattori. Ci sono senza dubbio i prodotti tipici di queste terre, dai tartufi al vino. E poi c’è anche la distribuzione delle strutture ricettive, come racconta Piazza: «Questa area è dotata di una conformazione geografica particolare. Ci sono tante strutture, ben distribuite. Sono strutture piccole ma curate perfettamente e inserite in un paesaggio che si apre a vigne e colline. Non è certo un caso che questo territorio abbia ricevuto anche riconoscimenti dall’Unesco. Dietro tutto questo c’è però un lavoro di equipe, tra la regione, i comuni e le strutture alberghiere». Quello che è successo nelle Langhe si può replicare anche altrove: «Penso al territorio del Biellese o a quello attorno al Monviso. Anche qui ci sono tutte le caratteristiche per costruire ottime sinergie».

La chiave è il turismo outdoor

Negli ultimi anni sembra che si stia assistendo a una rinascita del turismo legato allo sport. E questo ha permesso anche al territorio del Piemonte di riscoprire una serie di attività legate al trekking e al ciclismo. «Con l’arrivo della pandemia questa modalità di fruizione del terriotrio è molto cercata. Anche perchè c’è sia una componente legata alla salute che una componente legata alla sicurezza. In bici o mentre si cammina è più naturale tenere le distanze di sicurezza e evitare gli assembramenti. Per questo – spiega Piazza – abbiamo creato il portale Piemonte Escape, dedicato a tutte queste forme di turismo».

Piemonte Escape offre tutta una serie di ricerche personalizzate per gli appassionati di trekking e mountain bike. Nella pagina riservata alla ricerca del percorso si possono consultare infatti diversi itinerari scegliendo l’area della regione da scoprire, la difficoltà e anche la lunghezza del tragitto. Per quanto riguarda le bici poi si può selezionare anche il tipo di bicicletta, così da non trovarsi impreparati davanti a un sentiero accidentato.

Questo tipo di turismo si lega molto alla fotografia: «Nelle settimane prima di Natale – spiega Piazza – abbiamo lanciato un concorso con Lonely Planet. Abbiamo messo in palio sette soggiorni in altrettanti luoghi di turismo per chi proponeva le foto migliori alla nostra giuria. I luoghi che abbiamo attraversato con questo concorso sono tutti quella della nostra regione, dal Langhe alla Valle Maira, passando per Cuneo e Torino».

