Sanremo 2021, Davide Shorty e Wrongonyou in finale Nuove proposte. Addio poltroncine vuote: spuntano i palloncini colorati

Il verdetto dei giovani, arriva Orietta Berti

RAI | In foto Orietta Berti

Gli ultimi a esibirsi sono stati i Dellai. Immediato il verdetto: fuori Greta Zuccoli e i Dellai, passano il turno Wrongonyou e Davide Shorty. La semifinale è prevista nella serata del venerdì. Iniziata anche la gara dei Big, preceduta da un’esibizione esilarante di Fiorello con Amadeus «patato» (così lo chiama la moglie, ha confessato in uno sketch con il conduttore). La prima a salire sul palco è stata Orietta Berti, tra gli artisti più attesi. A Sanremo porta «Quando ti sei innamorato», una canzone dedicata a Osvaldo, suo marito che ha passato un periodo difficile a causa del Covid.

I palloncini colorati in platea

RAI | In foto Rosario Fiorello e i palloncini colorati

Un inizio coi fiocchi. Uno strepitoso Rosario Fiorello, imitando ancora una volta Achille Lauro, stavolta con una giacca con ali di piume nere, apre la seconda puntata del Festival di Sanremo. A differenza della prima, la platea è affollata di palloncini colorati che occupano le poltrone vuote dell’Ariston causa Covid. Il mattatore siciliano scherza sul premier Mario Draghi, sulla polemica Zingaretti-d’Urso e poi ne approfitta per fare un appello forte e chiaro alle istituzioni politiche: «In poco tempo vogliamo vaccinarci tutti, così questo incubo finisce». Poi si parte con i primi tre giovani in gara: Wrongonyou, Greta Zuccoli e Davide Shorty.

Tra gli ospiti Alex Schwazer e Laura Pausini

ANSA/LAURA PAUSINI | In foto Laura Pausini

C’è grande attesa per Laura Pausini, la super star della seconda serata di Sanremo 2021 con altri 13 big in gara e quattro Nuove proposte. Con un Golden Globe in tasca, la cantante romagnola è pronta a stregare gli italiani che, anche stasera, non mancheranno all’appuntamento con il Festival della Canzone italiana in versione limitata causa Covid. Certo, la partenza – almeno sul fronte degli ascolti – è stata decisamente sottotono: 11 milioni e 176mila spettatori nella prima parte e circa 4 milioni e 212mila nella seconda. Numeri decisamente più bassi rispetto a quelli del 2020 dove Sanremo aveva registrato nella prima parte la bellezza di 12 milioni e 480mila spettatori e nella seconda 5 milioni e 697mila. E pensare che lo scorso anno non c’era ancora il coprifuoco.

Quanto ai cantanti in gara, questa sarà la volta del secondo gruppo dei big: a rompere il ghiaccio sarà l’attesissima Orietta Berti, regina indiscussa di questa edizione. L’apertura di Sanremo, però, sarà occupata interamente dalle nuove proposte: stasera si esibiranno Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e i Dellai. Salvo, invece, Irama: nonostante non possa salire sul palco dell’Ariston a causa della positività di un suo collaboratore (che lo costringe alla quarantena), potrà comunque gareggiare con il video delle prove. A Sanremo, poi, arriveranno anche Alex Schwazer – il marciatore risultato positivo a un controllo anti-doping e squalificato per otto anni e poi scagionato perché non ha commesso il fatto – Gigi D’Alessio, Marcella Bella, Fausto Leali e Il Volo.

La scaletta della seconda serata

Nuove proposte

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai

Verdetto nuove proposte

I big e gli altri ospiti

Orietta Berti

Elodie

Bugo

Fiorello

Laura Pausini

Gaia

Lo Stato Sociale

Il volo con Andrea Morricone e Nello Salza

La Rappresentante di Lista

Fiorello

Malika Ayane

Alex Schwazer

Elodie

Extraliscio feat. Davide Toffolo

Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali

Ermal Meta

Gigi D’Alessio

Random

Achille Lauro con Claudio Santamaria e Francesca Barra

Fiorello e Amadeus

Fulminacci

Zlatan Ibrahimovic in collegamento

Amadeus e Fiorello

Elodie

Willie Peyote

Cristiana Girelli

Gio Evan

Irama

Antonella Ferrari

Elodie

Classifica della seconda serata e Top 10 generale

Foto in copertina di Ansa

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

Leggi anche: