Europei, attacco cardiaco per Eriksen, a terra privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. L’Uefa: «È vigile» – Il video

Paura per Christian Eriksen durante il match degli Europei Danimarca-Finlandia. Il giocatore si è improvvisamente accasciato a terra e ha perso i sensi. Immediatamente soccorso, gli è stato praticato il massaggio cardiaco. La Federcalcio danese e l’Uefa hanno fatto sapere che il giocatore «è sveglio e parla», ma sarà trattenuto per ulteriori esami al Rigshospitalet. La partita è stata rinviata alle 20.30.

Cosa è successo in campo

Il gioco si è fermato dopo le 18.50. Tutti gli altri calciatori di Danimarca e Finlandia sono apparsi visibilmente sconvolti. La moglie di Eriksen è subito entrata in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi. A una decina di minuti dal malore le squadre sono rientrate negli spogliatoi mentre il giocatore è stato portato via in barella coperto dai compagni e da un telo. La gara è al momento sospesa. Le immagini che circolano sui social mostrano Eriksen barcollare all’improvviso nei paraggi della bandierina del calcio d’angolo e poi piegarsi in avanti. Il giocatore è stato poi colpito a un ginocchio dal pallone poi è collassato a terra con gli occhi sgranati, ed è subito stato circondato dai compagni di squadra sgomenti.

