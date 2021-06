«Kick out oil»: la protesta di Greepeace a Euro 2020. Un paracadusta atterra in campo durante Francia-Germania

È atterrato col paracadute sopra il campo dello stadio di Monaco di Baviera, prima del fischio d’inizio di Francia-Germania, partita valida per l’Europeo di calcio. Protagonista dell’immagine che sta circolando sui social è un attivista di Greenpeace che ha sorvolato il prato dell’Allianz Arena a bordo di un paracadute giallo con una grande scritta incisa sopra. «Kick out oil» (letteralmente: «Dai un calcio al petrolio») è il messaggio che l’uomo ha diffuso nel tentativo di avere addosso quanti più occhi, smartphone e telecamere possibili. Tempestivo l’intervento dello staff medico a bordo campo che si è assicurato che l’attivista fosse in buone condizioni visto l’atterraggio non proprio soft. Un passaggio al quale è seguito subito il fermo delle forze dell’ordine.

