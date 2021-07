«Rigiocare i quarti di finale contro l’Italia. Ma per perdere di nuovo»: la petizione dei tifosi belgi che prende in giro i francesi

«Abbiamo perso contro i più forti, l’obiettivo è dimostrare quanto fossero davvero più forti». Recita così il testo della petizione lanciata dai belgi per rigiocare la partita dei quarti di finale con l’Italia che li ha visti perdere per 1 a 2. L’iniziativa dal titolo «Rigiocare i quarti di finale contro l’Italia ma per perdere di nuovo» mira a canzonare i tifosi francesi che all’indomani del match giocato contro la Svizzera avevano raccolto 240 mila firme per ridisputare l’incontro. «Durante i rigori del match Francia-Svizzera il portiere Sommer non era sulla sua linea al momento del tiro di Mbappé», avevano spiegato i creatori della petizione, motivo per cui la qualificazione della Svizzera sarebbe stata da annullare. Ma il Var aveva già stabilito la posizione regolare del portiere elvetico e la richiesta dei tifosi francesi era riuscita solo a suscitare una buone dose di polemiche. All’indomani dello scontro tra Belgio e Italia che ha portato la Nazionale azzurra a conquistarsi la prossima semifinale a Wembley con la Spagna, sul sito Avaaz.Org ecco spuntare una petizione da parte di un gruppo di tifosi belgi, decisamente più sportivi di quelli francesi.

AVAAZ.ORG| La petizione dei tifosi del Belgio

LESLIGNEBOUGENT.ORG| La petizione dei tifosi francesi

